Neue Veedelskneipe in Siegburg Das Motto lautet „Glas leer, neues Kölsch“

Alles muss eben stimmig sein für ihn. Das reicht bis zur Telefonnummer. „Von der Bundesnetzagentur bis zur Telekom musste ich mehrere Stellen kontaktieren, bis meine Wunschnummer freigegeben wurde“, sagt Lux. Sowohl für das Festnetz als auch mobil lautet die „999 4711“. „Kölnisch Wasser in der Telefonnummer, das hat was“, freut sich der Neu-Kneipier. Die Namensfindung ergab sich nach seinen Worten zufällig. Bei der Prinzenproklamation im Januar stand die kölsche Band „Brings“ auf der Bühne und spielte ihren Song „Kölsche Jung“. Da er in der Domstadt geboren sei, habe der Name für seine Kneipe perfekt gepasst, berichtet Lux. So war es entschieden. Hinter dem Tresen und im Service steht ihm „e echt kölsch Mädche“ zur Verfügung, nämlich Mutter Sylvia Lux. Die hat nach seinen Worten ihr Leben lang in der Gastronomie gearbeitet und „dat Hätz em rechte Fleck“. Sie wird in Vollzeit arbeiten, Lux und seine Frau werden sporadisch am Zapfhahn stehen.