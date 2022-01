Siegburger Keramikpreis verliehen : Das Zusammentreffen von Greifbarem und Hörbarem

Siegburger Keramikpreis

Der Siegburger Keramikpreis wurde erstmals 2015 verliehen und soll die umfangreiche Geschichte Siegburgs als Ton- und Keramikstadt würdigen. Bereits vor mehr als 1000 Jahren wurde nämlich in der heutigen Kreisstadt in Werkstätten in Kaldauen hochwertiges Steinzeug aus in Siegburg abgebautem, weißbrennendem Ton hergestellt.

Später wurde die Produktion an die Aulgasse verlagert. Der Straßenname verweist auf die historische Nutzung, denn die altdeutschen Worte „Ulner“ oder „Aulner“ bedeuten „Töpfer“.

Der Siegburger Ton, der besonders wenig Eisen enthielt, wurde bei hohen Temperaturen zu fast reinweißem Steinzeug gebrannt, das fast so weiß war wie Porzellan. Die Hochzeit erlebte die Siegburger Töpferkunst zwischen dem 13. und 17.Jahrhundert und ging mit dem damals florierenden Handel Kölner Kaufleute einher, die dafür sorgten, dass auf den Tafeln und in den Vitrinen zahlreicher Fürsten- und Adelshäuser Europas Siegburger Steinzeug als Luxusobjekt zu finden war.

Der Dreißigjährige Krieg markierte allerdings eine Zäsur, denn ein großer Teil der Siegburger Töpfer verließ damals die Stadt. Einige siedelten sich später im Westerwald an. Während dort das Töpferhandwerk einen neuen Aufschwung erfuhr, verlor es in Siegburg immer mehr an Bedeutung. Die hohe Qualität und große Bandbreite der Keramik, die in den Siegburger Töpferwerkstätten einst entstand, kann allerdings noch heute in der Sammlung des Siegburger Stadtmuseums bestaunt werden. eiu