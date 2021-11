Corona im Rhein-Sieg-Kreis : Defizite bei Grundschülern werden sichtbar

Rhein-Sieg-Kreis Die Pandemie hat das Lernen und Lehren an Grundschulen stark verändert. Innovative Ideen ermöglichten Homeschooling auch bei den Kleinsten. Im Präsenzunterricht zeigen sich mittlerweile jedoch Lerndefizite, die nun behoben werden müssen.

„Die Kinder kennen die Würfelbilder nicht mehr, das heißt, sie müssen die Punkte zählen, um die Zahl anzugeben“, berichtet Schulleiterin Susanne Baum. Aufgefallen sei ihr das bei den aktuellen Einschulungsgesprächen an ihrer Grundschule, der Adolf Kolping Schule in Siegburg. Schulleiterkolleginnen hätten bei ihren Vorschulkindern ähnliche Beobachtungen gemacht.

Sabine Brockmann, Lehrkraft an der Offenen Ganztagsgrundschule (OGGS) Am Pleiser Wald, gibt zu Bedenken, dass Schule nicht nur Lernen bedeute, sondern auch einen Lebensraum für die Kinder darstelle. Die Pandemie habe das gemeinsame Leben unterbrochen. Das merke man nun besonders an Defiziten in der Sozialkompetenz. „Sachen wie Rücksicht nehmen, Zuhören und Regeln Beachten müssen neu gelernt werden“, beschreibt sie den Schulalltag. Die Pandemie hätte aber wiederum auch einige Kompetenzen gefördert, so beobachte sie teilweise eine verbesserte Medienkompetenz und eine bessere Selbstorganisation bei den Kindern.