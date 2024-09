Personalmangel im Einzelhandel Den Geschäften in Siegburg fehlen die Mitarbeiter

In den Geschäften in der Innenstadt in Siegburg fehlen Mitarbeiter. Der Einzelhandel ist eine der vom Fachkräftemangel am stärksten betroffenen Branchen. So auch in der Region. Einige Ideen zur Belebung der Innenstadt laufen bereits an, aber die Zeit drängt, denn die ersten Unternehmen reagieren bereits auf das fehlende Personal.