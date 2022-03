Kurt Gigler begeht Ehrentag : Der älteste Siegburger feiert heute seinen 105. Geburtstag

Kurt Gigler feiert heute seinen 105. Geburtstag und ist damit der älteste Siegburger. Foto: Susanne Haase-Mühlbauer

Siegburg Kurt Gigler feiert heute seinen 105. Geburtstag, damit ist der Jubilar der älteste Einwohner Siegburgs. Viele Jahre verbrachte der ehrenamtlich Engagierte bereits in seiner Heimatstadt. Heute erfreut er sich an seinen Urenkelkindern.



„Der 23. März? Das ist mein Geburtstag. Aber darüber wollen wir gar nicht reden“, meinte Kurt Gigler noch eine Woche vor seinem heutigen Ehrentag. Der bescheidene Senior wird heute 105 Jahre alt und ist damit der älteste Siegburger. Seit 2018 lebt er im Seniorenzentrum Am Hohen Ufer, wo er sein Wiegenfest im Kreise seiner Familie feiern wird.

Beim Gespräch über Giglers 100. Geburtstag leuchten seine Augen. Die Erinnerung an das große Fest, zu dem der Siegburger neben Familie und Freunden seine gesamte Nachbarschaft aus dem Stadtteil Zange in den großen Saal des damaligen Kaldauer Hofs eingeladen hatte, weckt schöne Erinnerungen. Die Kinder der Nachbarschaft sangen dem Senior damals ein Ständchen, er habe seinen Ehrentag sehr genossen. Und auch der 101. Geburtstag wurde dort noch groß gefeiert. Nach einem Sturz zog Gigler in das Siegburger Seniorenzentrum, wo er sich seither wohlfühlt. Gerne verfolge er dort die musikalischen Angebote der Musikschule, erzählt der Jubilar. Besonders freue er sich, wenn sein Enkel André Demant, der als Arzt auch für die gesundheitlichen Belange seines Opas zuständig ist, ihn mitsamt der beiden Urenkel besucht, der sechsjährigen Pauline und dem zwölfjährigen Carl.

Rückkehr im Jahr 1940

Gigler wuchs auf im Siegburg der Zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Er war das älteste von drei Kindern. Nach dem frühen Tod der Mutter wurden er und seine beiden Schwestern bei den Großeltern und in der Verwandtschaft wohlbehütet aufgezogen. Der Vater kümmerte sich derweil um den Erhalt des kleinen Lebensmittelgeschäfts am Siegburger Ortsausgang vor der Aggerbrücke, an der Luisenstraße 136, das Giglers Schwestern später leiteten und nach dem Krieg sogar um eine Metzgerei-Abteilung erweiterten.

Der heute 105-Jährige war ein guter Schüler, er besuchte die Nordschule. Obwohl ihn sein Lehrer für das Gymnasium empfahl, wünschte sich der Vater für seinen Sohn einen „soliden“ Abschluss mit Mittlerer Reife, den Gigler dann an der städtischen Realschule, in den Räumlichkeiten des heutigen Stadtmuseums, im Jahr 1933 erreichte. Es folgten eine kaufmännische Ausbildung, die er bei der Spar- und Handelskasse in Stieldorf machte, sowie die Kriegsjahre. Gigler wurde im Frankreichfeldzug eingesetzt. Später war er in Russland stationiert und kehrte auf einem Rückzug durch ganz Ostpreußen im Mai 1940 zurück in die Heimat.

Seine Frau Grete heiratete er 1942, daraufhin lebte und arbeitete er im Königswinterer Stadtteil Stieldorferhohn. 1955 kehrte Gigler mit Frau und beiden Kindern nach Siegburg zurück. Seitdem wohnte er in seinem Haus an der Ludwigstraße, wo er sich bis zu seinem Sturz vor vier Jahren auch am nachbarschaftlichen Umfeld erfreute.

Freude an der Kultur

Die durch die Corona-Pandemie eingeschränkten Besuchszeiten und die Folgen eines Schlaganfalls im vergangenen Jahr machen dem Senior nun verstärkt zu schaffen. Bis vor wenigen Jahren nahm Gigler regen Anteil am kulturellen Leben seiner Heimatstadt. Als Mitglied unterstützte er allein 16 Vereine und Hilfsorganisationen, wie etwa die Freunde des Museums, der Stadtbibliothek oder die Humperdinck-Freunde Siegburg. Gerne besuchte der heutige Jubilar Vernissagen und Konzerte in der Stadt und mochte es, „dass man hier alles zu Fuß erreichen kann“.