Mittelaltermarkt in Siegburg : Der Besenbinder kehrt nach 22 Jahren zurück

Der Besenbinder ist zurück: Nach 22 Jahren zeigt Franz Krause als Frenzus der Besenbinder und Sternemacher nun wieder seine Kunst auf dem Siegburger Weihnachtsmarkt. Foto: Scarlet Schmitz

Siegburg Es ist, als sei er nie weg gewesen: Nach 22 Jahren hat auch der Besenbinder Frenzus wieder eine kleine Werkstatt auf dem Mittelaltermarkt in Siegburg. Ob sich in der langen Zeit bei ihm was geändert hat?