Arbeit der Biologischen Station : Der Erhalt von Streuobstwiesen im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis Die Biologische Station Eitorf kümmert sich um in Vergessenheit geratene Apfelsorten in der Region. Denn die Obstbäume sind ein wertvoller Lebensraum für viele Tierarten.

Die hochstämmigen Obstbäume mit ihren ausladenden Kronen und das darunter liegende Grünland gehören zur hiesigen Kulturlandschaft und sind ein wertvoller Lebensraum für viele Tierarten. Vögel, Käfer, Schmetterlinge und Kleinsäuger profitieren von dem reichhaltigen Angebot an Höhlen, Blüten und herabfallenden Früchten. Und der Rhein-Sieg-Kreis ist einer der streuobstwiesen-reichsten Kreise in Nordrhein-Westfalen.

Streuobstwiesen sind das Ergebnis jahrhundertelanger landwirtschaftlicher Tätigkeit und beherbergen eine Vielfalt an alten Obstsorten, die in Vergessenheit geraten sind. Die moderne Agrarpolitik, anhaltende Bebauung und die Konkurrenz aus dem Intensivanbau gefährden die mehr als 1500 Einzelflächen im Kreis mit Zehntausenden Obstbäumen in ihrem Bestand. „Im Rahmen unserer Arbeit kartieren wir Streuobstwiesen, beraten Landwirte und Eigentümer bei der Neuanlage und Pflege der Bestände und helfen, Förderanträge zu stellen“, sagt Stefan Lienemann mit Blick auf die Fördergelder, die das Land für die Neuanlage einer Streuobstwiese bereitstellt.