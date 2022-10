Hedwig con Takt in Siegburg : Der Geist von Taizé zieht auch den Michaelsberg

Die Gruppe „Hedwig con Takt“ organisiert ihre Nacht der Lichter erstmals auf dem Michaelsberg. Foto: Susanne Haase-Mühlbauer

Siegburg Die Gruppe „Hedwig con Takt“ lädt zur Nacht der Lichter auf den Michaelsberg. Mit internationalen Taizé-Gesängen und Gebeten ziehen sie zunehmend mehr Menschen in die Kirche.



Seit 1978 treffen sich christliche Jugendliche verschiedener Konfessionen auf Einladung der Brüder von Taizé jedes Jahr in verschiedenen europäischen Großstädten. Seit sechs Jahren sind bei den europäischen Jugendtreffen der Gemeinschaft von Taizé auch junge Muslime dabei. Und während die Kirchen an vielen Orten in Europa zunehmend leerer werden, zieht der Geist von Taizé immer noch, wie sich in der Kirche Sankt Hedwig in Siegburg zeigt.

Vor zwei Jahren führten Les Coutinho und Martina Schöneberg dort eine Taizé-Andacht ein, mit einigen Instrumentalisten und Sängern – das war die Geburtsstunde der Gruppe „Hedwig con Takt“. Sie schafften Noten und Arrangements an, suchten Solostimmen aus und gaben auch die Möglichkeit zur Improvisation. Inzwischen sind es rund fünfundzwanzig Musiker, die sich unter Schönebergs Leitung ein stattliches Repertoire von internationalen, modernen Taizé-Musiken erarbeitet hat. Dazu gehören genauso die Taizé-Klassiker, wie „El Seňnor“ („Meine Hoffnung“), wie auch das diesjährige schwedische Highlight „Herre, visa mig vägen“.

Wachsender Zuspruch

Die Gruppe erfreut sich seither eines wachsenden Zuspruchs unter den Sängern und Instrumentalisten und musiziert etwa einmal im Monat zu den in der Zanger Kirche Sankt Hedwig stattfindenden Taizé-Gebeten. Aber nicht nur die Gruppe selbst wächst, auch die Zahl der Zuschauer und Zuhörer steigt stetig an.

Nun macht „Hedwig con Takt“ einen Schritt aus der Heimatgemeinde heraus und lädt zur „Nacht der Lichter“ in der Abteikirche Sankt Michael ein. Der Prior der Karmeliten-Gemeinschaft auf dem Michaelsberg Pater Rockson freut sich auf das Gebet in Sankt Michael und besonders auf das viel gesungene Taizé-Lied „Nada te turbe“. Das gehe zurück auf Teresa von Avila, Reformatorin und Gründerin des „teresianischen Karmels“. „Das bekannte Taizé-Lied zeigt also auch eine schöne Verbindung zu unserem Orden der Unbeschuhten Karmeliten.“

Martina Schöneberg erläutert, wie sie zum ersten Mal in Berührung mit dem Geist von Taizé kam. Ihr ist das europäische Jugendtreffen von 1984 noch gut in Erinnerung. Schönebergs Familie hatte damals Taizé-Reisende aus Rom bei sich aufgenommen. Sie erinnert sich, dass die Gäste wie auch die Gastgeber gemeinsam mit einigen Benediktinerpatres der Abtei auf dem Michaelsberg nach Köln fuhren, um dort im Dom und auf der Domplatte mit tausenden Gleichgesinnter zu singen, zu beten und zu feiern. „Das hat mich sehr beeindruckt“, sagt Schöneberg heute. „Besonders das friedfertige, ökumenische Miteinander so vieler Menschen aus den verschiedensten Nationen, die als Gleichgesinnte gemeinsam den christlichen Glauben lebten“ nahm sie als die besondere Atmosphäre von Taizé wahr.

Internationale Lieder

Das wirkte auf die Teenagerin auch nach Abreise der italienischen Gäste weiter und so besuchte sie immer wieder gerne die ökumenischen Taizé-Gebete in der Krypta der Abteikirche auf dem Michaelsberg. „Die Gebete waren immer gut besucht“, sagt die Zangerin heute. „In den zeitgemäßen Gesängen und berührenden Gebeten spürte man den besonderen Geist von Taizé.“ Im Jahre 2012 besuchte Schöneberg dann mit einer Gruppe erstmalig das kleine französische Dorf Taizé in Burgund, zehn Kilometer entfernt von Cluny und erlebte den Austausch „an der Quelle“.

Das Besondere an den Taizé-Gebeten und der folkloristisch-peppigen Musik ist die Internationalität – es gibt Gesänge in fast allen Sprachen. Die ökumenische Gemeinschaft zieht seit ihrer Gründung 1942 jährlich rund einhunderttausend Besucher aus aller Welt an und fasziniert mit ihrer Botschaft der Liebe, Zuversicht und Solidarität.