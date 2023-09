Weichen für die digitale Zukunft Der Glasfaserausbau in Sankt Augustin und Siegburg schreitet voran

Laut Bungarten ist es aber auch möglich, dass weitere Unternehmen im Stadtgebiet ausbauen. „Laut dem Telekommunikationsgesetz des Bundes (TKG) sind wir dazu verpflichtet, jedem Unternehmen, welches Glasfaser verlegen möchte, eine Aufbruchgenehmigung zu erteilen“, so Bungarten. Aktuell wisse die Stadt, dass die Telekom in Mülldorf ausbauen wird. „Die UGG versicherte uns zwar, dass sie mit allen in Deutschland verfügbaren Service-Providern nach besten Kräften verhandelt. Praktisch ist es aber leider so, dass in Sankt Augustin derzeit nur O2 als Service-Provider bei der UGG zur Verfügung steht“, erklärt er. Das bedeute, dass der Glasfaserausbau bis ins Haus nur erfolgt, wenn künftige Nutzer einen Internetvertrag bei O2 abschließen. Die Stadtverwaltung sei nicht glücklich über diese Situation und der Bürgermeister habe der UGG gegenüber seine Forderung nach weiteren Anbietern deutlich geäußert. Dem will die UGG auch nachkommen. „Wir sind bereits mit allen Anbietern in Gesprächen, die in den unterschiedlichen Regionen ansässig und tätig sind und Interesse an einer Kooperation bekunden“, sagt UGG-Sprecher Jens Lauser.