Innenstadtentwicklung in Siegburg : Der Grundstein für das Kaiser Carré liegt

Siegburg Die leeren Gebäude auf dem früheren Goldberg-Areal mitten in der Innenstadt von Siegburg sind abgerissen, eine tiefe Baugrube ist ausgehoben und mit der Grundsteinlegung beginnt nun der Bau des Kaiser Carrés – ein neues Wohn- und Geschäftshaus.

Seit die ersten Abrissbagger Anfang Dezember 2021 an der Ecke Kaiser-/Cecilienstraße in der Siegburger Innenstadt angerückt sind, zieht die Baustelle unweigerlich die Blicke auf sich. Schließlich ist sie unverkennbares Zeichen dafür, dass die Zeiten des Jahre währenden Stillstands an so prominenter Stelle ein Ende haben. Seit der Gebäudekomplex auf dem früheren Goldberg-Areal abgerissen ist, ist es allerdings gar nicht so leicht auszumachen, was hinter den Bauzäunen passiert. Einen kurzen Einblick gewährte die Kreissparkasse Köln (KSK), deren Tochter Pareto das Projekt Kaiser Carré entwickelt hat, am Dienstag: Da schritten die Vorstandsmitglieder Udo Buschmann und Jutta Weidenfeller zusammen mit Siegburgs Bürgermeister Stefan Rosemann und Bauleiter Niklas Schiffmann zur symbolischen Grundsteinlegung.