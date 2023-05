Wanderfische in Siegburg Der Lachs ist Symbol für gesunde Gewässer

Nicht nur für die in der Sieg lebenden Lachse ist das Programm eine Bereicherung – auch die Schülerinnen und Schüler der teilnehmenden Schulen und AGs zeigen sich in diesem Jahr begeistert: „Sobald Kinder anpacken können sind sie Feuer und Flamme“, sagt Marion Meitzner, Pressesprecherin der Wasserlaufstiftung für Gewässerschutz und Wanderfische NRW. In diesem Jahr nahmen am Lachspatenschaftsprogramm vier Schulen aus Siegburg und Sankt Augustin teil. Die Schüler ließen die Lachse am Siegufer nahe des Wissenshauses für Wanderfische frei, wo sie auch etwas Theoretisches über den Wanderfisch Lachs und dessen Lebenszyklus lernten. Neben der Lachsbesatzaktion gab es am Dienstag außerdem die Möglichkeit, Wasserproben aus der Sieg zu entnehmen und biologisch zu untersuchen. Gefunden haben Schüler und Betreuer unter anderem Libellen- und Eintagsfliegenlarven, sagt Meitzner.