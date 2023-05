70 Jahre Landschaftsverband Rheinland Weit mehr als nur das Landesmuseum

Rhein-Sieg-Kreis/Bonn · Seit 70 Jahren gibt es den Landschaftsverband Rheinland. Sein Name ist irreführend und seine Arbeit vielseitig. Der LVR übernimmt Aufgaben, die eigentlich bei den Kommunen liegen. Warum das so ist und was es kostet.

07.05.2023, 15:30 Uhr

Das LVR-Landesmuseum Bonn gehört zu den bekanntesten Einrichtungen des Landschaftsverbands Rheinland. Foto: Benjamin Westhoff

Von Ines Bresler

Wer den Landschaftsverband Rheinland (LVR) nur wegen des bekannten kulturhistorischen Museums hinter dem Bonner Hauptbahnhof kennt, hat sicher keine Vorstellung davon, wie breit das Aufgabenspektrum des LVR ist. So kümmert er sich etwa auch um Menschen mit einer Behinderung, Kinder mit Förderbedarf oder psychisch Erkrankte.