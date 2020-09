Unterspülte Mauer : Der Leinpfad in Siegburg ist ab Donnerstag gesperrt

Stephan Marks am Mühlengraben in Siegburg. Foto: Hannah Schmitt

Siegburg Die Mauer des Mühlengrabens ist einsturzgefährdet. Daher muss die Stadtverwaltung den Leinpfad zwischen Bahnhof- und Alleestraße in Siegburg sperren. Und das für eine lange Zeit.

Weil die Mauer des Mühlengrabens zwischen Bahnhof- und Alleestraße einsturzgefährdet ist, wird der Leinpfad in Siegburg ab diesen Donnerstag, 17. September, gesperrt. Fußgänger werden über die Ringstraße umgeleitet. Wie die Stadt Siegburg am Mittwoch mitteilte, hat der Sachverständige Dirk Stelter bei Kontrollen des Mauerwerks vermehrt größer werdende Risse, erneute Betonabplatzungen, Verschiebung von Mauerteilen und eine weiter fortschreitende Unterspülung festgestellt. „Die Mauer ist nicht mehr stabil, der Leinpfad nicht mehr sicher“, so Stelter.

„Das ist nicht so einfach“, so Marks. „Wir diskutieren gerade mit Statikern, Tiefbauingenieuren und Hydrogeologen verschiedene Methoden.“ Hinzu kommt: Bei Arbeiten im Mühlengraben ist der Rhein-Sieg-Kreis Verfahrensführer und damit für das Plangenehmigungsverfahren zuständig, an dem viele Menschen zu beteiligen seien. „Wir wünschen uns, dass es schneller geht als 1,5 Jahre“, sagt Marks. „Aber wir sind dafür verantwortlich, vor Gefahren zu warnen. Wenn wir Kenntnis davon haben, dann müssen wir handeln. Deshalb gehen wir dieses Thema jetzt an und bemühen uns, es schnellstmöglich in den Griff zu kriegen.“