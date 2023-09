Kein Geld für Mobilitätsprogramm Der Rhein-Sieg-Kreis steigt aus „Jobwärts“ aus

Der aktuellen „Wirkungsmessung 2019 - 2022" zufolge stammen nur 37 Prozent der Teilnehmer aus dem Rhein-Sieg-Kreis. „Je ländlicher es wird, desto geringer wird die Belastung der Pendler durch Verkehrsbelastungen oder sie fällt sogar auf nahezu Null zurück“, heißt es in den „Konkretisierenden Hinweisen“ von Landrat Sebastian Schuster zum Programm. Immerhin haben die Befragungen im Rahmen des Programms einige Hinweise für weitere Handlungsbedarfe gebracht. Interessant ist beispielsweise, dass viele Arbeitgeber in der Region, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, keinen Mitarbeiter haben, der sich speziell um die Fragen der Mobilität kümmert. Es gibt keine Mobilitäts- oder Klimaschutzmanager. Viele Arbeitgeber und Mitarbeitende kennen nicht einmal das tatsächliche ÖPNV-Angebot vor Ort oder die Fahrpreise. Deshalb seien immer wiederkehrende Informationsveranstaltungen und Vernetzungstreffen wichtig, heißt es in dem Bericht über die Wirkungsmessung.