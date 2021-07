Rhein-Sieg-Forum in Siegburg : Der Vorplatz wird zum Platz der Begegnung

Siegburg Zum gerade erst neu eröffneten Rhein-Sieg-Forum wird auch ein Vorplatz gehören, der zum Bleiben einlädt. Der Platz selbst ist noch nicht fertig, einen Namen suchte die Politik jetzt aber aus zahlreichen Vorschlägen schon aus.

Seine endgültige Form ist bereits auszumachen, noch aber laufen die Arbeiten am Vorplatz des Rhein-Sieg-Forums. Ende September sollen sie abgeschlossen sein. So hat es zumindest Stadtbetriebe-Vorstand André Kuchheuser im Vorfeld der Eröffnung der erweiterten Siegburger Veranstaltungs- und Tagungsstätte in Aussicht gestellt. Einen Namen hat der Platz aber schon jetzt: „Platz der Begegnung“ wird die Fläche an der Bachstraße heißen. So hat es der Rat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause mit den Stimmen von SPD, Grünen, FDP, SBU und Volksabstimmung entschieden.