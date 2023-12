Ehrenamt an Rhein und Sieg Deshalb opfern diese Menschen ihre Zeit für Andere

Die 46-Jährige liebt das Wasser und ist schon seit ihrer Schulzeit in der DLRG. „Wir machen Sport und können Menschen helfen oder sie sogar retten“, sagt Tina Sidow. Besonders an ihrem Ehrenamt gefalle der Militärmusikerin die Vielseitigkeit: Neben der Ausbildung zum Rettungsschwimmer bietet die DRLG etwa Fortbildungen in der Strömungsrettung, im Tauchen oder im Bootfahren. Wer sich engagieren will, kann Sidow zufolge selbst bestimmen, wie viel Zeit er dem Verein widmet. „Wer nur einmal die Woche das Training mitmache, kann mit ein bis zwei Stunden wöchentlich rechnen“, erklärt Sidow. Sie selbst hat im September die Leitung Einsatz im Bereich Rhein-Sieg übernommen und werfe nun doch täglich einen Blick ins E-Mail-Postfach. Das ist ihr das Engagement aber wert: „Als Berufssoldat weiß ich: Wir sind Menschen und wir können nur in der Gemeinschaft leben“, so Sidow. Deshalb sei es wichtig, sich für die Gemeinschaft einzusetzen. „Außerdem macht es auch wirklich, wirklich Spaß“, betont sie und erzählt vom Wachdienst am Strand, von Wassersport mit Freunden und der Verbundenheit, die sie unter den Mitgliedern spüre.