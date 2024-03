Kritik am Ersatzfahrplan der Bahn So viele Züge halten ab Juli noch in Siegburg/Bonn

Auch während der fünfmonatigen Generalsanierung der Riedbahn ab Juli halten täglich 57 Fernverkehrszüge in Siegburg/Bonn. „Dies sind in Summe lediglich vier Züge weniger als im regulären Fahrplan“, betont ein Bahnsprecher und reagiert damit auf Mahnungen von Bundestagsabgeordneten aus der Region. Nachdem kürzlich die SPD-Parlamentarier Jessica Rosenthal aus Bonn und Sebastian Hartmann aus dem Rhein-Sieg-Kreis an den Bahnvorstand schrieben, haben sich jetzt auch die CDU-Bundestagsabgeordneten aus dem Rhein-Sieg-Kreis, Elisabeth Winkelmeier-Becker und Norbert Röttgen, an den Vorstand Personenfernverkehr der Deutschen Bahn gewandt und auf das „ausgedünnte Halteangebot am Siegburger ICE-Bahnhof“ hingewiesen.