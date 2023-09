Ehrenamt in Siegburg Diakonie wirbt mit „Engagementbaum“ um Ehrenamtler

So wie Peter Schmitz, der vor acht Jahren den Kontakt zur Freiwilligenagentur suchte. „Ich hatte viel Zeit und war beeindruckt von dem vielfältigen Angebot“, so der 72-Jährige. Seitdem hat er unter anderem Kinder betreut, deren Geschwister im Kinderherzzentrum Sankt Augustin behandelt wurden, sich als Lesepate in Schulen engagiert und Jugendlichen bei Berufswahl und Ausbildungsplatzsuche geholfen. Ihm gefällt bis heute, dass er als Ehrenamtler den Zeitaufwand selbst bestimmen kann. „Mich hat die ehrenamtliche Tätigkeit immer befriedigt“, betont er. Und Binte-Wingen berichtet aus Erfahrung, der Antrieb für Ehrenamtler sei, dass sie etwas bewirken könnten. Dinah Diekmann leitet seit zehn Jahren einmal in der Woche einen Gesprächskreis für Frauen. Für die 61-Jährige bedeutet Ehrenamt, „dass man soziale Kontakte knüpfen kann, das Miteinander, anderen helfen zu können und auch Spaß.“