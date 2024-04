100 Jahre Bürgergemeinschaft Deichhaus Die Deichhäuser zog es schon immer nach Siegburg

Siegburg · Am Anfang wollten sie vor allem feiern, aber schon bald übernahm der Verein, der heute die Bürgergemeinschaft Deichhaus ist, auch soziale Aufgaben. In diesem Jahr feiert die Bürgergemeinschaft ihr 100-jähriges Bestehen. In ihrer Chronik erzählt sie die Geschichte des Deichhauses.

09.04.2024 , 15:00 Uhr

Der Frankfurter Hof, davor Saal Ritzdorf, war bis zu seinem Abriss im Jahr 2007 Mittelpunkt des Vereinslebens am Deichhaus. Foto: Bürgergemeinschaft Deichhaus

Von Paul Kieras