Streik im Rhein-Sieg-Kreis Die meisten Mülltonnen bleiben stehen

Schon am zweiten Tag in Folge streikten am Dienstag die öffentlichen Dienste. Neben Bussen und Bahnen blieben im Rhein-Sieg-Kreis auch die Wagen der Müllabfuhr in ihren Hallen. Daneben bleiben auch städtische Kitas in Troisdorf und Hennef geschlossen oder sind im Notbetrieb, ebenso werden die Krankenhäuser bestreikt.