Künstler werten Bahnunterführung in Siegburg auf Die neue Galerie unter den Siegburger Bahngleisen

Nebenan im Tunnel bringt Katja Zander farbige Acrylelemente an die Wand. Später setzt sie mit den Siegburg-Motiven bedruckte Polycarbonat-Scheiben davor. Im Zusammenspiel entfalten beide Ebenen eine besondere Wirkung. „Im Januar wird die neue Beleuchtung installiert“, sagt Löbach. Die setzt nicht nur die 28 Bilder an den Wänden in Szene, sondern bringt auch mehr Licht in die dunkle Unterführung. Die beiden Künstler haben schon ihr nächstes Projekt im Blick: Eine gemeinsame Sommerwerkstatt in ihren Ateliers am Hohlweg: Dort können Erwachsene sich in der zweiten Ferienwoche in Malerei und Bildhauerei versuchen.