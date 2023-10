Praxis in Braschoß Siegburger Tierärztin ist „Pfotenheldin“ bei Sat.1

Siegburg · In der Reality-Soap „Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz“ begleitet Sat.1 Tierärzte in ihrem Arbeitsalltag: Eine davon ist die Siegburger Tierärztin Ilka Brummenbaum. Was hat sie bewogen, bei dem Format mitzumachen und wie sieht ihr Alltag aus?

26.10.2023, 15:00 Uhr

Ein Herz für Tiere: Ilka Brummenbaum behandelt in ihrer Praxis Kleintiere, aber auch Pferde. Foto: Inga Sprünken

Von Inga Sprünken

