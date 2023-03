Fotowettbewerb im Rhein-Sieg-Kreis Die Vielfalt der Gegend — in Bildern festgehalten

Das Motiv des eingereichten Bildes sollte dieses Jahr den Herbst, das „bunte Kleid“, im Rhein-Sieg-Kreis zeigen. Laut Bender gibt es im Rhein-Sieg-Kreis viele gute Stellen, um schöne Fotos aufzunehmen. Man müsse nur mit offenen Augen durch die Welt laufen. Vor allem in Naturschutzgebieten finden Fotografen oft attraktive Motive. Was laut den beiden Gewinnern noch zu beachten sei, ist die Tageszeit. Zur sogenannten „blauen Stunde“, das heißt morgens und abends in der Dämmerung, ließen sich besonders gut Momente mit der Kamera einfangen. Laut Jury-Mitglied Meike Böschemeyer sei auch der linksrheinische Kreis für Fotomotive nicht zu unterschätzen. Von dort hatte es bis jetzt erst einmal ein Bild in die Top Drei des Wettbewerbs geschafft.