Kaufhof-Angestellte in Siegburg haben ihre Kündigung Diese Optionen haben die Kaufhof-Beschäftigten jetzt

Jede und jeder der Beschäftigten müsse nun für sich eine Entscheidung treffen. „Der Betriebsrat kann da nur unterstützend zur Seite stehen“, so Gabriel. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Möglichkeit, in die Transfergesellschaft zu gehen. „Die unterstützt zum Beispiel bei Lebensläufen und Bewerbungsschreiben“, so die 59-Jährige, die selbst vor 40 Jahren zum letzten Mal eine Bewerbung schreiben musste. Auch vor Ort in der Filiale könne die Gesellschaft Angebote machen, um die Angestellten etwa in den Microsoft-Programmen Word und Excel auf den neuesten Stand zu bringen.