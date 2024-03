Freispruch für 38-jährigen Siegburger DNA-Spuren reichten nicht als Beweis

Wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall musste sich ein 38-Jähriger vor dem Siegburger Amtsgericht verantworten. Er soll laut Anklage im Juli 2022 ein Fahrzeug entwendet haben, das er unverschlossen auf einem Parkplatz in der Kreisstadt aufgefunden hatte. Der Geschädigte gab an, dass wohl ein Freund den Zündschlüssel im Fahrzeug gelassen habe, als der etwas ins Auto gebracht habe. Er selbst hatte nur den Diebstahl des Fahrzeugs bemerkt, nicht aber den Angeklagten darin wegfahren sehen, wie er erklärte.