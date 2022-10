Übung des Notfallverbunds der Archive : Wie können Dokumente nach einem Wasserschaden gerettet werden?

Rhein-Sieg-Kreis Im Siegburger Kreishaus probt der Notfallverbund der Archive und Bibliotheken praktisch und handfest, wie durch Wasser geschädigter Dokumente gerettet werden. Beispiel ist die Flut von 2021.

Zwölf Institutionen gehören dem Verbund an

Zu den 16 Teilnehmern von bisher zwölf Institutionen, die dem Verbund angehören, zählte auch Hanna Albers vom Gemeindearchiv Swisttal. Sie schilderte, wie die Wassermassen 2021 die Akten des Bauamts schädigten. „Mit Hilfe des LVR konnten 98 Prozent der Dokumente gerettet werden, wir hatten nur zwei Prozent Verlust bei den Bauplänen“ berichtet sie. Vieten zeigte detailliert auf, welche Schritte in welcher Reihenfolge zu beachten sind. Am wichtigsten sei immer der Selbstschutz. Daher müsse vor allem bei gefluteten Räumen darauf geachtet werden, ob das Wasser bereits über Höhe der Steckdosen stehe, um beim Betreten keinen Stromschlag zu bekommen.

„Rufen Sie auf jeden Fall die Feuerwehr, die weiß, was zu tun ist“, riet er den Teilnehmern. Außerdem sollten Schutzanzug, Gummistiefel Helm, Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz angelegt werden. „Denn beispielsweise auf Dachböden sind nicht nur Akten gelagert, sondern oft auch Vögel anzutreffen“. Und deren Kot stelle eine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar, lautete seine Erklärung. Um die Übung so realistisch wie möglich zu gestalten, wurden verschiedene Aktenordner, Karten sowie Dokumente in Pappkartons 24 Stunden in der Tiefgarage des Kreishauses gewässert.