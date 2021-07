Ausstellung im Siegburger Stadtmuseum : Dorissa Lem erzeugt einen Mehrklang verschiedener Künste

Siegburg "Bild-Hauerei" zwischen Pilgererfahrung und Attacke auf die Tischlerplatte: Unter dem Titel „Polyphonie“ zeigt die Kölner Künstlerin Dorissa Lem im Siegburger Stadtmuseum Vielschichtiges auf Papier, Tischlerplatten und in Holz.

Zeitgenössische Musik als Inspiration

In ihrem „KunstRaum“ in Köln-Ehrenfeld treffen die Künste und Künstler aufeinander. Dort hört Lem Minimal Music von Philip Glass, auch Spätromantisches aus der Feder von Bartok und Schostakowitch, Ostergesänge der russisch-orthodoxen Liturgie und entwickelt freie Gemälde bei Ur- und Erstaufführungen zeitgenössischer Musik. „Im Dialog 3“ und „Im Dialog 4“ sind zwei „Blind-Live-Zeichnungen“, die 2017 zum Cello-Spiel der Solo-Cellistin des Gürzenich-Orchesters Ulrike Schäfer entstanden. Ur- und erstaufgeführt wurden dabei die „Five meditations für cello and tambura“ von Mike Herting und das „Requiem for a solo cello“ von Maurizio Bignone – ein polyphones Gesamtkunstwerk entstand vor den Augen und Ohren der Besucher.

Musik in Kunst umsetzen

Heute arbeitet die Künstlerin weiterhin mit verschieden breiten Spachteln, mit Bildhauer-Werkzeugen und verzichtet auf digitale Bildbearbeitung und jegliche Maschinen. Über die Krise hat sie ihren Weg in der Kunst gefunden, auch wenn sie heute längst „nicht mehr wütend“ sei. Nach einer 55 Kilometer langen und 5700 Meter hohen Pilgererfahrung bei einer Pilgerreise nach Tibet und Kathmandu (2005) entstanden ihre „kleinen Tempel“ aus Nussbaum-Holz. Die Holzskulpturen sind nicht eckig und kantig, denn sie orientieren sich bei Lem nicht an der Architektur, sondern an der Pilgererfahrung: „Man umrundet den Heiligen Berg“, sagt Lem, die sich beim Gestaltungsprozess ihres kleinen Tempels schließlich auch an das „1. Sonett an Orpheus“ von Rainer Maria Rilke erinnert fühlte. „Da schufst Du ihnen Tempel im Gehör“ heißt es in der letzten Zeile. So schließe sich der Kreis zwischen Bildhauerei, Literatur und Musik.