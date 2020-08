Rettungseinsatz in Siegburg : Drei Verletzte bei Kollision in der Nähe des Kaufhofs

Am Sonntagabend kollidierte ein schwarzer Mercedes mit einem Mitsubishi auf der Theodor-Heuss-Straße in Siegburg. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg Am frühen Sonntagabend stießen zwei Pkw in der Nähe des Kaufhofs zusammen. Alle drei Personen in den Fahrzeugen mussten verletzt ins Krankenhaus eingewiesen werden.



Auf der Theodor-Heuss-Straße in Siegburg kam es am frühen Sonntagabend gegen 18 Uhr zu einer Kollision zweier Pkw. Ein schwarzer Mercedes fuhr auf einen grauen Mitsubishi, der aus der dortigen Tiefgarage herausfuhr, frontal auf. Die Polizei vermutet, dass der 49-jährige Mitsubishi-Fahrer den herannahenden Mercedes übersehen hatte.

Sowohl die Fahrer der beteiligten Fahrzeuge (42 und 49 Jahre alt) sowie die 21-jährige Tochter des Mitsubishi-Fahrers wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Behandlung eingeliefert werden.

