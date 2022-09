Auto auf Gehweg geschleudert : Drei Verletzte nach Kollision in Siegburg

Siegburg In Siegburg ist ein Kleinwagen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

In Siegburg ist am Dienstagmittag eine 66-jährige Lohmarerin mit ihrem Honda in den Gegenverkehr geraten. Der Unfall ereignete sich während des Abbiegens von der Aulgasse in die Schillerstraße. Dort übersah die 66-jährige einen entgegenkommenden Audi einer 56-jährigen ebenfalls aus Lohmar stammenden Frau.