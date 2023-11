Verdacht auf Drogenhandel in Siegburg Polizei findet mehrere Hundert Gramm Drogen und ein Springmesser

In Siegburg hat die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag bei einem 34-jährigen Mann aus Hennef mehrere Hundert Gramm Drogen und ein Springmesser gefunden. Wie die Polizei berichtet hatten sie zuvor einen entsprechenden Hinweis bekommen, weshalb sie einen 34-jährigen Fahrer eines VWs und seinen Beifahrer in der Humperdinckstraße kontrollierten. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer weder der Mieter des Autos war, noch einen Führerschein besaß.