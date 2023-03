Siegburg verleiht Ehrenamtspreis Ein Dankeschön für unermüdlichen Einsatz

So vielfältig die ehrenamtliche Arbeit ist, so unterschiedlich sind auch die Preisträger. In der Kategorie „Senioren“ überzeugte etwa die Theatergruppe „Spätausgabe“ der Arbeiterwohlfahrt Siegburg. Seit Jahren spielen die Akteure unter der Leitung von Maria Havermann-Fey und nehmen sich dabei ganz unterschiedlicher Themen an. Auf einem ganz anderen Gebiet sind die Gewinner in der Sparte „Vereine und Gruppierungen“ unterwegs. Das Wasser ist das Hauptelement der Siegburger DLRG-Ortsgruppe. Die ist aber nicht nur in der Wasserrettung, bei der Abnahme von Schwimmabzeichen und in Schwimmkursen aktiv. Sie ist auch außerhalb des Wassers im Einsatz, bei Pfingstlagern, Ferienfreizeiten oder anderen Angeboten, die die Gemeinschaft fördern.