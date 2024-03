Ostergrüße aus dem Rhein-Sieg-Kreis Ein Fest, das über die Ostertage hinaus Kraft gibt

Jesus Christus ist für viele Quelle, aus der alles Lebensnotwendige strömt, dies gibt uns Anlass zum Nachdenken: Woraus beziehe ich die Kraft? Was ist für mich der Quell des Lebens? Woraus entspringen mir Stärken, Ideen, Lebensfreude? Ist es meine Familie, die Freunde, der Glaube an Gott, Christus selbst...? Lassen wir in diesen Tagen unsere verwundeten Herzen ausruhen an der sprudelnden Quelle des österlichen Segens! So wünsche ich Ihnen Erfrischung an Leib und Seele!