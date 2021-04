Theater in Siegburg : Ein Spielplan ohne Besucher

Siegburg Studiobühne und Schauspielschule Siegburg beklagen fehlende Öffnungsperspektiven in der Coronakrise. Um im Training zu bleiben üben die Darsteller Stücke und planen Aufführungen ohne Zuschauer.

Eine Vielzahl an Spenden, Gutscheinen und staatlichen Fördergeldern hätten die Existenz der Studiobühne sichern können, finanziell habe es daher keine Engpässe gegeben, so Böttcher. Was nach seinen Worten allerdings an den Nerven zehrt, ist die fehlende Öffnungsperspektive.„Es fehlen klare Regeln, was wann unter welchen Voraussetzungen erlaubt ist“, berichtet er. Fest stehe lediglich, dass bei einem Inzidenzwert bis 50 keine Tests durchgeführt werden müssten, ab 50 bis 100 bei Schauspielern und Publikum aber zwingend, über 100 sei die Schließung vorgeschrieben. Regeln über Abstände, Hygienemaßnahmen gebe es nicht.