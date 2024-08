TV-Krimi-Reihe Das spricht für einen Tatort aus Siegburg

Der Anfang ist seit 54 Jahren unverändert: Sonntags zur traditionell besten Fernsehzeit blicken Krimifans in strahlend blaue Augen, dazu die eingängige Melodie von Klaus Doldinger, und schließlich die Beine eines Mannes, der wegrennt. Wenn die Tatort-Sommerpause am 15. September endet, ermitteln die Kommissare aus Wien im 1272. Fall der Krimi-Reihe. Sie sind eines von aktuell 20 Tatort-Teams. Die haben im Gegensatz zum Vorspann seit 1970 immer mal wieder gewechselt. Einige langjährige TV-Kommissare haben nun ihren Rückzug angekündigt. Wie wäre es, wenn ihre Nachfolger einmal nicht in einer Großstadt, sondern in der Kreisstadt Siegburg ermitteln würden?