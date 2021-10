Siegburg : Einbrecher fahren mit Auto in Juweliergeschäft

Einbrecher in Siegburg sind mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gefahren. Foto: Peter Kölschbach

Siegburg In Siegburg sind am Donnerstagmorgen Einbrecher mit ihrem Auto in ein Juweliergeschäft gefahren. Für den Juwelier war es bereits der dritte Einbruch dieser Art.



Am Donnerstagmorgen gegen 4.20 Uhr sind in der Siegburger Innenstadt bisher unbekannte Täter mit ihrem Auto in ein Juweliergeschäft an der Goldenen Ecke gefahren. Nach Informationen unserer Redaktion fuhren die Täter drei Mal rückwärts mit dem Kastenwagen in die Fassade des Geschäfts. Beim dritten Mal gab die gesamte Fassade nach, sodass Fenster und Türen ins Ladeninnere fielen. Die Täter betraten danach das Geschäft und flohen anschließend zu Fuß vom Tatort.

Was genau gestohlen wurde, konnte die Polizei am Donnerstagmorgen noch nicht mitteilen, jedoch waren die Auslagen des Geschäftes leer. Die Beamten vor Ort stellten den Wagen der Täter sicher. Für den Besitzer des Juweliergeschäfts war dies bereits der dritte Einbruch dieser Art. Am Morgen war bereits ein Verglaser vor Ort, um das Geschäft abzusichern.

