Einbruch in Siegburger Gärtnerei : Unbekannte stehlen mehrere Tausend Euro aus Tresor

Siegburg Unbekannte Diebe sind in eine Gärtnerei in Siegburg eingebrochen und haben Einnahmen aus einem Tresor gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind in eine Gärtnerei an der Hauptstraße in Siegburg-Seligenthal eingebrochen und haben mehrere Tausend Euro aus einem Tresor gestohlen. Den Stahltresor schnitten sie „vermutlich mit einem Trennschleifer“ auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zuvor setzten sie die Brandmelder außer Betrieb.