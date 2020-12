Zweiter Einbruch in Restaurant : Einbrecher stiehlt Steaks in Siegburg

Siegburg Die Polizei untersucht derzeit gleich zwei Einbrüche in ein Restaurant in Siegburg. Einmal nahm der Täter Wein mit. Danach stahl jemand Steaks aus der Küche.

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist in ein Restaurant an der Orestiadastraße in Siegburg eingebrochen worden. Das teilt die Polizei mit. In der Nacht auf Sonntag soll der Täter gegen 3 Uhr durch den Saaleingang in das Lokal gekommen sein. Laut der Polizei ging der Einbrecher in die Küche, öffnete Schränke und Schubladen und entwendete einige Steaks.