Einbruch in Siegburg : Gaststätte an Wahnbachtalsperre: Diebe reißen Tresor von der Wand

Unbekannte sind am Montag in eine Gaststätte an der Wahnbachtalsperre in Siegburg eingebrochen. Foto: dpa/Silas Stein

Siegburg Diebe sind am Montag in einer Gaststätte an der Wahnbachtalsperre bei Siegburg eingebrochen. Neben Spirituosen und Wechselgeld entwendeten sie auch einen Tresor, den sie von einer Wand rissen.



Von Christine Bähr

Unbekannte sind in eine Gaststätte an der Wahnbachtalsperre bei Siegburg eingebrochen und haben dort unter anderem einen Tresor gestohlen. Die Einbrecher hätten am Montag zwischen 0 und 12.30 die Außentür des Kellers aufgebrochen und seien von dort aus in die Geschäftsräume eingedrungen, so die Polizei am Dienstag. Zuvor hätten die Täter offenbar erfolglos versucht, ein Fenster zur Terrasse auf der Rückseite vom Haus aufzuhebeln.

Im Schankraum der Kneipe entwendeten die Unbekannten laut Mitteilung verschiedene Spirituosen sowie das Wechselgeld aus der Theke. In einem Nebenraum rissen sie einen Tresor von der Wand und stahlen diesen mitsamt seinem Inhalt. So erbeuteten sie mehrere Tausend Euro Bargeld, teilte die Polizei zudem mit.