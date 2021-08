Einbruch in der Nacht : Täter schlägt Scheibe einer Postfiliale in Siegburg ein

Ein unbekannter Täter hat die Scheibe einer Postfiliale in Siegburg eingeschlagen. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg In Siegburg hat ein Unbekannter in der Nacht auf Dienstag die Scheibe einer Postfiliale in der Humperdinckstraße eingeschlagen. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter.



Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Dienstag die Scheibe der Postfiliale auf der Siegburger Humperdinckstraße eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei hörten Zeugen in der Nacht gegen 3.45 Uhr das Klirren einer Scheibe und alarmierten die Polizei.

Zeugen sollen nach dem Einbruch noch gesehen haben, wie eine Person mit dunkler Jacke davonlief. Die Fahndung der Polizei blieb allerdings zunächst erfolglos. Ob und in welchem Ausmaß Gegenstände aus dem Ladenlokal entwendet wurden, war zunächst nicht bekannt.

(ga)