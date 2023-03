Einbruch in Siegburg Täter brechen in Mobiltelefon-Geschäft ein und wecken mehrere Anwohner auf

Bei einem lauten Einbruch in Siegburg in der Nacht zu Donnerstag wurden zahlreiche Anwohner der Kaiserstraße geweckt. Die Täter drangen laut Polizei nachts gegen 3.20 Uhr in das Geschäft für Mobiltelefone ein und machten so viel Lärm, dass mehrere Bewohner im Umfeld des Geschäfts wach wurden. Die Zeugen sahen zwei vom Tatort flüchtende Personen, die aus dem Geschäft in Richtung Brauhofpassage liefen.