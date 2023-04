Einbruch in Troisdorf Unbekannte stehlen 40 Brautkleider im Gesamtwert von 60.000 Euro

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag, 15. April, in Troisdorf etwa 40 Hochzeitskleider aus einem Brautmodengeschäft entwendet. Die Täter seien mutmaßlich über eine aufgehebelte Seitentür in den „Adornia Brautmode“-Laden in der Alten Poststraße gelangt, teilte die Polizei am Montagmittag mit. Eine Anwohnerin habe in der fraglichen Nacht gegen 3.10 Uhr einen Knall gehört, dessen Ursprung allerdings zunächst nicht lokalisieren können, hieß es.