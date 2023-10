So gesehen Eine Auszeichnung für zwei Hexen

Ihr Image ist denkbar schlecht. Schuld daran sind vornehmlich die alten Märchen, in denen von Hexen in der Regel immer nur Böses ausgeht. Jüngere Exemplare wie etwa die von Otfried Preußler erdachte Kleine Hexe oder die Hörspiel-Heldin Bibi Blocksberg arbeiten seit Jahren tapfer gegen dieses Bild an. Und auch in Siegburg waren während des Stadtfestes zwei Vertreterinnen unterwegs, die zeigten, dass sich vor modernen Hexen niemand mehr zu fürchten braucht. Ein Einsatz, für den es jetzt sogar eine Auszeichnung gab.