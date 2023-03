Kommentar zur Kaufhof-Filiale in Siegburg Eine Chance fürs Stadtzentrum

Dafür wäre es wichtig, bei der Entwicklung der Stadt nicht nur den Einzelhandel zu betrachten. Um zu überleben, muss die Innenstadt ein Raum mit vielen Funktionen sein: Mit Freizeitangeboten, Wohnungen oder Büros kann sie neue Besuchsziele schaffen. Auch Kultur und Jugend freuen sich sicher über Platz in zentraler Lage. So besteht die Chance, das Stadtzentrum als einen belebten Ort zu gestalten, an dem wir uns auch in Zukunft gerne aufhalten.