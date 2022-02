Amtsgericht Siegburg : Einigung auf Schmerzensgeld nach Oberschenkelfraktur

Siegburg/Troisdorf Mit einer Oberschenkelfraktur endete für eine Hundehalterin aus Troisdorf der Spaziergang mit ihrem Hund. Die Klage auf Schmerzensgeld gegen einen weiteren Hundehalter, der sie geschubst haben soll, wurde nun bereits zum zweiten Mal vor dem Amtsgericht verhandelt.

Zum Abschluss eines Vergleich riet Richter Christian Wilhelm am Dienstagmorgen im Amtsgericht Siegburg den Parteien in einem Zivilverfahren. Es ging um eine Schmerzensgeldforderung in Höhe von 4000 Euro. Eine Hundehalterin aus Troisdorf forderte diese Summe von einem anderen Hundehalter nach einem Streit vor rund zwei Jahren, in dessen Folge die Klägerin eine Oberschenkelfraktur erlitten hatte.