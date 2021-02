Schaden am Dach der Siegburger Anno-Kirche : Einsatz in schwindelnder Höhe

SIEGBURG Von der Gondel eines Autokrans aus haben Experten am Donnerstag die Turmhaube der Siegburger Pfarrkirche Sankt Anno begutachtet. Die nun anstehende Reparatur kostet eine sechsstellige Summe.

Kein Wind, kein Regen – das Wetter war am Donnerstag ideal für einen Einsatz in schwindelnder Höhe, der im Siegburger Norden unweigerlich viele Blicke auf sich gezogen hat. Von der Gondel eines Autokrans aus inspizierten Sachverständige die Turmspitze der Siegburger Pfarrkirche Sankt Anno aus nächster Nähe. Vorarbeiten für Reparaturen, die schon bald für einen erneuten Einsatz am 75 Meter hohen Kirchturm sorgen werden. Dann aber vom Gerüst aus.

„Über den Turmhelm ist Wasser eingedrungen, was erhebliche Schäden am inneren Gebälk zur Folge hat“, erklärte Alfons Wehner aus dem Kirchenvorstand der Pfarrgemeinde Sankt Servatius, der die Untersuchungen vom Kirchplatz aus verfolgte. Das sei beim Abhängen der im Advent am Turm befestigten Weihnachtssterne aufgefallen. „Wir haben an einem tragenden Balken eine Pfütze entdeckt“, sagte er. Inzwischen habe die sich auf einer Fläche von fünf Quadratmetern ausgebreitet. „Das hat zu erheblichen Schäden am inneren Gebälk geführt“, ergänzte Kirchenvorstand Herbert Honisch. Wegen der drohenden Gefahr von oben habe die Gemeinde den Kirchvorplatz inzwischen teilweise gesperrt. Auch das zur Weierstraße hin gelegene Hauptportal bleibt verschlossen. Besucher gelangen über den Eingang an der Kempstraße oder den barrierefreie Zugang der Sakristei in die Kirche.