Erhebliche Einschränkungen am ICE-Halt Siegburg/Bonn Politiker fordern Taktverdichtungen und Zuverlässigkeit

Kaum ein Tag vergeht, an dem die Deutsche Bahn (DB) nicht Ausfälle oder geänderte Abfahrtzeiten von Fernzügen am ICE-Haltepunkt Siegburg/Bonn meldet. Fahrplanänderungen kündigte sie beispielsweise jetzt schon für Ende August beim ICE 78 Amsterdam – Duisburg – Köln – Frankfurt an. Für die Nacht von Samstag, 24. August auf Sonntag, 25. August, kündigt sie zwischen 20.45 und 5 Uhr einen Zugausfall zwischen Frankfurt am Main und Köln an. Auch der ICE 716 nach Köln, der planmäßig um 21.29 Uhr ab Frankfurt fährt, fällt aus. Grund sind Bauarbeiten in Köln. Meldungen über spätere Fahrzeiten oder darüber, dass Züge nicht in Siegburg oder am Köln/Bonner Flughafen halten, gibt es praktisch täglich. Und es wird noch schlimmer: Sanierungsmaßnahmen der DB werden das Angebot im Fernverkehr der Region weiterhin erheblich einschränken.