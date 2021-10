Zwei statt vier : Einzelhändler in Siegburg dürfen an zwei Sonntagen öffnen

Siegburg Wegen zwei Fehlern im Genehmigungsverfahren muss sich die Siegburger Politik erneut mit sonntäglichen Ladenöffnungen in der Kreisstadt befassen. Statt vier gibt es jetzt nur noch zwei verkaufsoffene Sonntage.

Vier verkaufsoffene Sonntage sollten es eigentlich bis zum Jahresende in Siegburg geben, so hat es der Stadtrat noch im Sommer beschlossen. Übrig bleiben nun indes nur noch zwei Termine. Die Einzelhändler dürfen demnach zum Karnevalsauftakt am 7. November wie auch zur Eröffnung des Mittelalterlichen Marktes am 28. November ihre Geschäfte auch sonntags öffnen. So hat es der Rat, unter Vorbehalt der dann gültigen Coronaschutzverordnung, am Donnerstagabend in einer Sondersitzung beschlossen.