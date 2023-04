Einzelhandel in Siegburg Das ändert sich in der Innenstadt von Siegburg

In den vergangenen Monaten hat sich in der Innenstadt von Siegburg wieder einiges verändert. So müssen die Kundinnen auf ein alteingesessenes Geschäft in Zukunft verzichten: Nach 48 Jahren hat Mitte April die Damenboutique „La Belle“ auf der Kaiserstraße 75 geschlossen. Als Frau der ersten Stunde führte Lilo Hanemann die Boutique gemeinsam mit ihrem Mann Thomas fast ein halbes Jahrhundert lang. „Die beiden haben keinen Nachfolger gefunden“, sagt Sissis Vassiliadis, Vorsitzender des Siegburger Verkehrsvereins. Für die zukünftige Nutzung des Ladenlokals an der Ecke zur Johannesstraße gibt es derzeit noch keine Lösung. „Es hat wohl einige Gespräche mit einem Einzelhändler gegeben“, sagt Ulrich Schipp von der Siegburger Wirtschaftsförderung.