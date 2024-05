Einzelhandel in der Innenstadt Diese Geschäfte schließen in Siegburg

Seit sechs Jahren führt Hans-Werner Sauer führt sein Modegeschäft in der Galerie am Brauhof. Nun gibt er den Standort auf – und zieht mit dem Modegeschäft nach Königswinter an die Hauptstraße. „Der Brauhof ist für uns kein guter Standort“, sagt er. Schuld sei nicht nur die Schließung des Kaufhofs; die Lage sei schon lange problematisch. Von der Kaiserstraße sehe die Galerie leblos aus. „Man könnte hier schon mit kleinem finanziellem Aufwand viel machen“, so Sauer. Mit Blumenkübeln oder Lampen etwa, die die Galerie erhellen, könnten wieder mehr Menschen in die Richtung des Platzes an der alten Synagoge gelockt werden.