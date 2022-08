Stadtfest in Siegburg : Eis, Rievkooche und Riesenrad schon vor dem Fassanstich

Trotz Pandemie war das Fass zum Start des Stadtfestes für Bürgermeister Stefan Rosemann nicht das erste, das er anschlug. Foto: Andrea Ziech

Siegburg Zum ersten Mal nach drei Jahren eröffnete Bürgermeister Stefan Rosemann am Freitagnachmittag das traditionelle Stadtfest in Siegburg. Bis Sonntagabend erwarten die Besucher in der Innenstadt viele Siegburger Vereine, Musik für jeden Geschmack und viele Begegnungen.



Ein bisschen Jahrmarkt, viele Vereine, an jeder Ecke ein Bekannter – das Siegburger Stadtfest 2022 ist gestartet. Schon einige Stunden, bevor Bürgermeister Stefan Rosemann mit geübtem Griff das Fass auf diem Marktplatz anschlug – „Ich weiß, dass ihr alle darauf wartet, dass was schiefgeht“ – gingen die ersten Rievkooche über die Theke, bekamen die ersten Kinder ihr Eis, drehte sich das Riesenrad und füllte sich ganz allmählich die Siegburger Innenstadt.

„Das ist ein Gefühl, das wir schon seit drei Jahren nicht mehr hatten – viel zu lange“, eröffnete Rosemann das traditionelle Fest, das in den vergangenen beiden Jahren wegen der Pandemie ausfiel. Bei der Eröffnung waren nicht nur Siegburger zu Gast, sondern auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Partnerstädte und die Besatzung des Marine-Patenboots „MS Siegburg“.